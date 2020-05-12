Оборот малого бизнеса в Татарстане за 2019 год составил 1,3 трлн рублей

По итогам 2019 года оборот малых и микропредприятий в Татарстане составил 1,3 трлн рублей. При этом в малом бизнесе заняты 18% от всех работников в республике.

По степени вовлеченности населения в малый бизнес Татарстан вошел в десятку лидеров, заняв 10-е место. По данным исследования «РИА Рейтинг», в республике оборот малого бизнеса на одного работника за год составил 3,7 млн рублей.

Первую тройку рейтинга представляют Калининградская область, Хабаровский край и Санкт-Петербург. Москва занимает только шестое место.

Среди регионов ПФО Татарстан обгоняет только Нижегородская область, расположившаяся на пятом месте.

Ниже приводится список субъектов Приволжья согласно их местам в рейтинге: