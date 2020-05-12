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Оборот малого бизнеса в Татарстане за 2019 год составил 1,3 трлн рублей

19:03, 12.05.2020
Оборот малого бизнеса в Татарстане за 2019 год составил 1,3 трлн рублей

По итогам 2019 года оборот малых и микропредприятий в Татарстане составил 1,3 трлн рублей. При этом в малом бизнесе заняты 18% от всех работников в республике.

По степени вовлеченности населения в малый бизнес Татарстан вошел в десятку лидеров, заняв 10-е место. По данным исследования «РИА Рейтинг», в республике оборот малого бизнеса на одного работника за год составил 3,7 млн рублей.

Первую тройку рейтинга представляют Калининградская область, Хабаровский край и Санкт-Петербург. Москва занимает только шестое место.

Среди регионов ПФО Татарстан обгоняет только Нижегородская область, расположившаяся на пятом месте.

Ниже приводится список субъектов Приволжья согласно их местам в рейтинге:

  • 5-е — Нижегородская область,
  • 10-е — Республика Татарстан,
  • 14-е — Республика Башкортостан,
  • 15-е — Самарская область,
  • 16-е — Удмуртская Республика,
  • 25-е — Пензенская область,
  • 27-е — Кировская область,
  • 29-е — Пермский край,
  • 33-е — Ульяновская область,
  • 45-е — Саратовская область,
  • 49-е — Оренбургская область,
  • 53-е — Чувашская Республика,
  • 54-е — Республика Марий Эл,
  • 66-е — Республика Мордовия.
АналитикаБизнес Татарстан
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