Систему Голубых озер благоустроят за 45 млн рублей
На сайте госзакупок появился тендер на благоустройство территории Голубых озер.
Согласно данным, до 31 мая 2021 года на территории Голубых озер должны заменить дорожное покрытие, установить ограждения, возвести деревянные площадки, отремонтировать мостики и лестницы. Также будет постелен газон и расчищено пространство у родников, передает «Татар-информ».
Работы будут финансироваться из бюджета Татарстана. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 44 921 050 рублей.Общество Татарстан
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