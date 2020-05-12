Новости общества

12:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Систему Голубых озер благоустроят за 45 млн рублей

12:44, 12.05.2020
Систему Голубых озер благоустроят за 45 млн рублей
Фото: скриншот видео

На сайте госзакупок появился тендер на благоустройство территории Голубых озер.

Согласно данным, до 31 мая 2021 года на территории Голубых озер должны заменить дорожное покрытие, установить ограждения, возвести деревянные площадки, отремонтировать мостики и лестницы. Также будет постелен газон и расчищено пространство у родников, передает «Татар-информ».

Работы будут финансироваться из бюджета Татарстана. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 44 921 050 рублей.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров