В Казани продают редкую 10-рублевую монету за 1,2 млн рублей

Фото: скриншот объявления

В Казани на сайте объявлений выставили на продажу редкую 10-рублевую монету 2017 года.

Как поясняет продавец, особенность монеты в том, что слово «Российская Федерация» на ней не выпуклая. Добавляется, что возможен торг.

Вырученные деньги Евгений (контактное лицо в объявлении) обещает потратить на благотворительность, «o чeм скopee вcегo paccкажут в кaком-нибудь шoу по TВ».

Ранее сообщалось, что в Казани выставили на продажу рубль 1992 года выпуска. Его продают за 1 млн рублей.

