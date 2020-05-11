Театральный форум «Науруз» в Казани пройдет онлайн на платформе Zoom

В Казани с 8 по 17 июня пройдет VI Международный театрально-образовательный фестиваль-форум «Науруз». Из-за ограничений, связанных с пандемией, форум будет проходить в режиме видеоконференции в Zoom. Для участия форуме нужно зарегистрироваться на сайте театра им. Камала до 5 июня 2020 года.

Участники форума в режиме онлайн-конференций смогут прослушать лекции, семинары, принять участие в лабораториях по актерскому мастерству, искусству актера и режиссера театра кукол, менеджменту, PR-технологиям, сценографии и театральной критике.

С 15 по 17 июня состоится научная онлайн-конференция «Вызовы разума». Театральные педагоги и эксперты обсудят новые вызовы и перспективы развития театрального образования.