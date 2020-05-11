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В Казани запустили онлайн-проект для подготовки к ЕГЭ

14:57, 11.05.2020
В Казани запустили онлайн-проект для подготовки к ЕГЭ
Фото: kzn.ru

В Казани запустили онлайн-проект, помогающий одиннадцатиклассникам подготовиться к ЕГЭ. Он называется «Казанские учителя в онлайн».

Так, в проекте приняли участие лучшие педагоги города, ведущие эксперты, которые каждый день проводят вебинары по разным школьным предметам.

Проект запустили еще 15 апреля. За это время он собрал 8 тыс. просмотров, передает мэрия Казани. Трансляции продлятся до начала экзаменов.

ТехнологииОбществоОбразование Татарстан
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