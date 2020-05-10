Архитектор: «Подозреваю, что документов, разрешающих снос усадьбы на Подлужной, нет и быть не может»

Фото: телеграм-канал "Архитектурасы"

Казанский архитектор Ирина Аксенова усомнилась, что компании главы «ПСО Казань» Равиля Зиганшина получили разрешение на снос двухсотлетней усадьбы на улице Подлужная.

«Подозреваю, что документов, разрешающих снос усадьбы на Подлужной, нет и быть не может, поскольку в 2019 году был подготовлен проект реставрации этого комплекса, который является образцом классической городской усадьбы XIX века», — приводит слова Аксеновой «Вечерняя Казань».

Она рассказала, что первые упоминания о доме можно найти в архивах за 1817 год. С тех пор он менял владельцев и слегка перестраивался.

Напомним, сегодня утром стало известно, что рабочие начали сносить памятник. До приезда полиции и представителей Комитета охраны памятников РТ рабочие успели снять кровлю и перекрытия.