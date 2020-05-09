Врачи госпиталя для пациентов с COVID-19 Нижнекамска рассказали о жизни в изоляции

Врачи, работающие в госпитале для больных с COVID-19 в Нижнекамске, рассказали об условиях, в которых они сейчас живут.

Сейчас в госпитале трудится 39 сотрудников. Это врачи, медицинские сестры, дезинфекторы, санитарки и уборщики. По решению руководства, весь медицинский персонал, задействованный в госпитале, проживает в изолированных условиях в лагере «Юность».

Медики рассказали, что у них есть все средства химзащиты. «И респираторы, и спецодежда, и дезинфицирующие средства, проводится тщательная обработка помещений. Я считаю, что в Нижнекамске приняты все меры для того, чтобы мы могли эффективно решить задачи, которые внезапно возникли перед нашим здравоохранением», — рассказал главный врач.

Медработники признались, что условия работы очень непростые и после 12-часового рабочего дня их сил хватает лишь на дорогу до лагеря, принятие душа, еду и крепкий сон, передает пресс-служба Нижнекамского района.

