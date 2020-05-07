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Казанская компания начала производить многоразовые респираторные маски с помощью 3D-печати

18:23, 07.05.2020
Казанская компания начала производить многоразовые респираторные маски с помощью 3D-печати
Фото: mpt.tatarstan.ru

Казанская компания ООО «Левитта» открыла производство многоразовых респираторных масок со сменными фильтрами.

Изделия изготавливают с помощью 3D-печати из биоразлагаемого полилактида, это экологически чистый материал. Фильтр сделан из спанбонда и мельтблауна, который, в свою очередь, обладает очень высокими барьерными свойствами и удерживает внутри самые микроскопические и вредные бактерии.

Сейчас производственная мощность предприятия составляет 15 тысяч масок в месяц, сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

ПромышленностьОбщество Татарстан
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