Минниханов опубликовал видео о вкладе татарстанцев в Великую Победу

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видеоролик, рассказывающий о вкладе жителей республики в победу в Великой Отечественной войны.

Видео рассказывает о том, сколько оружия, самолетов и техники поставили на фронт предприятия республики. Ролик был подготовлен телекомпанией «Татарстан 24».

Напомним, что Казань претендует на звание «Город трудовой доблести». Согласно указу президента РФ, звание присваивается городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне.