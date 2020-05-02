Соратник Березовского рассказал о роли губернаторов в создании партии власти в России

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Соратник Бориса Березовского Демьян Кудрявцев рассказал о роли губернаторов в создании партии власти в России.

Кудрявцев упомянул в интервью первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

«Он [Березовский] принимал участие в победе [Путина] внутри парламента. И это была победа, дейстивительно, «такая». Там надо было доработать, потому что партия единства [будущая «Единая Россия»] была, на самом деле, вторая. Первыми были коммунисты. Но главное, что она обогнала «Отечество — вся Россия». И это был важнейший мессендж бюрократии, что «эти» эффективнее «тех». Разница была в несколько процентов, но после нее все «легли». Люди из окружения Примакова, люди из регионов, Шаймиев и все остальные [подумали]: «Как-то, кажется, мы не выигрываем». И на этом все закончилось, так как в другом «крыле» встал молодой и прекрасный Путин, и его рейтинг объективно стал расти», — рассказал Кудрявцев.