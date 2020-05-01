В России книжные магазины предложили открыть уже в мае

Минкомсвязи попросило правительство разрешить книжным магазинам возобновить работу в мае-июне. Это должно войти в часть программы поэтапной отмены ограничений во время пандемии коронавируса.

Замминистра связи Алексей Волин подтвердил, что подобные предложения действительно направлены, передают «Ведомости»

Так, убытки издателей в марте-апреле уже составили около 1 млрд руб., а убытки книжных магазинов — 3,2 млрд руб. Если книжные магазины не откроются к июню, то убытки отрасли вырастут до 4,2 млрд руб, уточнил чиновник.

Как рассказали издатели, у правительства пока нет решений по поводу открытия магазинов. Все предложения ведомств собираются до 5 мая, и только после этого можно говорить о каких -либо решениях.

Отметим, что части регионов, в том числе, и в Татарстане, розничные книжные магазины начали закрываться из-за распространения коронавируса еще в конце марта. С апреля, когда в России официально ввели режим самоизоляции, закрылись все магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости, и книжные прекратили свою работу по всей стране.