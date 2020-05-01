В Казани строится футбольный манеж к 100-летию ТАССР

В Казани на улице Мавлютова строится новый футбольный манеж. Спортивный объект строится по инициативе Рустама Минниханова в преддверии празднования 100-летия ТАССР.

Площадь одноэтажного тренировочного футбольного манежа составит 6 тысяч кв. м. Футбольное поле с искусственным покрытием размером 90х45 м при необходимости можно будет разделять на две части для тренировки сразу двух команд. В манеже будут располагаться восемь раздевалок, каждая рассчитана на 20 человек, медицинская часть, помещения для хранения инвентаря, вестибюль и пункт питания для гостей и персонала. Одновременно тренироваться здесь смогут до 160 спортсменов, передает пресс-служба исполкома.

На сегодня выполнено 38% запланированных работ. Завершено устройство фундамента, на финише монолитные работы, ведется монтаж металлоконструкций в верхней части здания. Уже на следующей неделе строители планируют начать кровельные работы. К 30 августа новый манеж должен быть открыт для юных спортсменов и любителей футбола.

