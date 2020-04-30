В Минздраве РТ объяснили ситуацию с онкобольной девочкой, которую не стали госпитализировать

Фото: пресс-служба президента РТ

Минздрав Татарстана объяснил ситуацию с двухлетней онкобольной девочкой, у которой отложили процедуру химиотерапии из-за подтвержденного анализа на коронавирус у ее отца.



По словам матери девочки, отрицательные результаты они получили на руки, о положительном узнали лишь по телефону. Для врачей это стало веским основанием отложить процедуру.

Как объяснили в Минздраве РТ, в начале апреля девочку выписали из больницы после получения планового курса лечения. Следующую госпитализацию запланировали на конец апреля.

Однако с учетом эпидемиологической обстановки все необходимые анализы у девочки взяли на дому. Врач назначил очередную госпитализацию на 29 апреля, никаких отказов ребенку не было, сообщили в пресс-службе ведомства.

Однако в ДРКБ разработали программу лечения пациентов на дому. И сейчас, учитывая обстановку, связанную с коронавирусом, ребенок находится на домашнем режиме. Экстренных показаний для госпитализации у девочки нет, сообщили «Реальному времени» в Минздраве РТ.