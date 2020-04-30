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В Казани онкобольная девочка осталась без химиотерапии из-за положительного теста на COVID-19 отца

08:47, 30.04.2020
В Казани онкобольная девочка осталась без химиотерапии из-за положительного теста на COVID-19 отца
Фото: пресс-служба президента РТ

В Казани у двухлетней онкобольной девочки отложили процедуру химиотерапии из-за подтвержденного анализа на коронавирус у ее отца. Причем на строгий карантин поместили ребенка и мать, но не главу семейства.

Как рассказала мать девочки Екатерина Губайдуллина, отрицательные результаты тестов они получили на руки, а вот положительный лишь услышали по телефону. И это стало основанием для того, чтобы жизненно важную для онкобольной процедуру отложили.

При этом без подтверждающих заболевание документов единственный кормилец семьи не может даже оформить больничный, сообщает «Вечерняя Казань».

Общество Татарстан
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