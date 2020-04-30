В Казани онкобольная девочка осталась без химиотерапии из-за положительного теста на COVID-19 отца
В Казани у двухлетней онкобольной девочки отложили процедуру химиотерапии из-за подтвержденного анализа на коронавирус у ее отца. Причем на строгий карантин поместили ребенка и мать, но не главу семейства.
Как рассказала мать девочки Екатерина Губайдуллина, отрицательные результаты тестов они получили на руки, а вот положительный лишь услышали по телефону. И это стало основанием для того, чтобы жизненно важную для онкобольной процедуру отложили.
При этом без подтверждающих заболевание документов единственный кормилец семьи не может даже оформить больничный, сообщает «Вечерняя Казань».Общество Татарстан
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