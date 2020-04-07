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Казанский «Зенит» подпишет трех новых игроков

08:57, 07.04.2020
Казанский «Зенит» подпишет трех новых игроков
Фото: modenavolley.it

Состав «Зенит-Казань» пополнится тремя новыми волейболистами. Об этом «Реальному времени» стало известно из собственных источников.

Первым новичком клуба в это межсезонье станет доигровщик Бартош Беднорж. Завершившийся из-за коронавируса сезон поляк провел в итальянской «Модене» и стал вторым по результативности игроком клуба, показывая реализацию атак на уровне около 60%. Ранее Беднорж играл в чемпионате Польши за «Ченстохову», «Ольштын» и «Скру».

Также состав казанского клуба пополнят блокирующие Александр Волков из «Динамо-ЛО» и Максим Космин из «Самотлора». 35-летний Волков уже играл за «Зенит-Казань» с 2011 по 2015 годы. 22-летний Космин является воспитанником казанского волейбола и в свое время выступал за «Зенит-УОР».

Напомним, ранее стало известно об уходе из казанского клуба тренера Алексея Вербова, а доигровщик Эрвин Нгапет продлил контракт с командой.

О других изменениях в составе «Зенит-Казань» можно почитать в материале «Реального времени».

Если ничего не поменяется, то ростер «Зенита» на сезон 2020/2021 будет выглядеть так:

  • Связующие: Александр Бутько, Лоран Алекно.
  • Диагональные: Максим Михайлов, Денис Земченок.
  • Доигровщики: Эрвин Нгапет, Бартош Беднорж*, Федор Воронков, Андрей Сурмачевский.
  • Блокирующие: Артем Вольвич, Александр Волков, Алексей Кононов, Максим Космин.
  • Либеро: Валентин Голубев, Валентин Кротков.

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СпортВолейбол Татарстан
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