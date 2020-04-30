На отремонированных дебаркадерах «Татфлота» откроются буфеты

Судоходная компания «Татфлот» собирается восстановить дебаркадеры и обустроить в них буфеты и залы ожидания теплоходов. Об этом рассказал исполнительный директор Марс Хамидуллин.

Компания имеет 14 дебаркадеров, из них девять сохранились со времен СССР. Дебаркадеры будут восстанавливаться постепенно из-за дороговизны ремонта. Тем не менее до 9 мая девять деревянных дебаркадеров будут установлены в Верхнем Услоне, Нижнем Услоне, Студенцах, Печищах, Ключищах, Ташевке, Шеланге.

«Они будут выставлены, правда, к открытию навигации не все, но в Верхнем Услоне — в первую очередь», — цитирует «Татар-информ» директора компании.

