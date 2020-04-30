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В Татарстане на полгода закроют одну из дорог под Челнами

08:30, 30.04.2020
В Татарстане на полгода закроют одну из дорог под Челнами
Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Тукаевском районе Татарстана на полгода будет закрыта для движения транспорта автомобильная дорога Набережные Челны — Сарманово. С 7 мая по 31 октября 2020 года на участке от 29,6 км до 33,4 км запланирована реконструкция.

Миндортранс РТ предлагает водителям объезжать участок по дорогам регионального значения: Набережные Челны — Сарманово — Тлянче-Тамак и Набережные Челны — Сарманово — Казаклар — Тлянче-Тамак.

В ведомстве попросили водителей заранее планировать свой маршрут по данной автомобильной дороге.

ОбществоАвтоИнфраструктура Татарстан
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