В Татарстане на полгода закроют одну из дорог под Челнами
В Тукаевском районе Татарстана на полгода будет закрыта для движения транспорта автомобильная дорога Набережные Челны — Сарманово. С 7 мая по 31 октября 2020 года на участке от 29,6 км до 33,4 км запланирована реконструкция.
Миндортранс РТ предлагает водителям объезжать участок по дорогам регионального значения: Набережные Челны — Сарманово — Тлянче-Тамак и Набережные Челны — Сарманово — Казаклар — Тлянче-Тамак.
В ведомстве попросили водителей заранее планировать свой маршрут по данной автомобильной дороге.
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