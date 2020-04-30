В Татарстане ожидается сильный ветер и до +14°С

В четверг, 30 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. В южных и восточных районах возможен дождь.

Ветер юго-западный, западный умеренный, местами сильный порывами до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха достигнет 9—14 градусов тепла. В Казани столбики термометров будут колебаться от +10°С до +12°С. В Набережных Челнах прогнозируется от +11°С до +14°С.