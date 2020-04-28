На прием в МФЦ Татарстана записались 90 тысяч человек

За две недели с начала возобновления работы многофункциональных центров (МФЦ) Татарстана предварительно на прием к специалистам записались 90 тыс. человек. За это время центры уже оказали 85 тыс. услуг. Об этом сообщили в пресс-службе МФЦ.

Самыми популярными стали услуги, связанные с оформлением недвижимости, подтверждением учетной записи в ЕСИА, регистрацией по месту жительства, предоставлением сведений из ЕГРН, получением паспорта гражданина РФ. Также в список входят муниципальные услуги.

Из 46 муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ в соответствии с соглашением, заключенным с исполкомом Казани, 28 можно получить через портал Госуслуг РТ. В их числе подача уведомления о начале (окончании) строительства.

Напомним, в МФЦ пускают только по пропускам.