Челнинца, умершего от COVID-19, похоронят с соблюдением всех санитарных норм при эпидемии

Тело умершего от COVID-19 челнинца перед тем, как положить в гроб, предварительно упакуют в непроницаемый мешок.

Для того чтобы установить точную причину смерти, был взят мазок, который подтвердил прижизненный диагноз.

Обработку тела перед захоронением проведут с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Тело перед тем, как положить в гроб, упакуют в герметичный мешок, пишет «Татар-информ», ссылаясь на собственный источник.

Уточняется, что мужчину похоронят на кладбище, это не представляет никакой опасности, поскольку вне объекта вирус теряет жизнеспособность через несколько часов.

Напомним, сегодня стало известно о том, что 27 апреля в городской больнице №2 Набережных Челнов умер семидесятилетний мужчина. С 15 апреля мужчину лечили в стационаре городской больницы №2, где ему поставили диагноз «новая коронавирусная инфекция COVID 19, тяжелая форма. Внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония». Это первая смерть от коронавируса, зафиксированная в нашей республике.

