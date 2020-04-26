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Россия приостановила экспорт зерна для стабилизации цен

17:39, 26.04.2020
Россия приостановила экспорт зерна для стабилизации цен
Фото: realnoevremya.ru

Российским сельхозпроизводителям не будут выдавать декларации для экспорта зерна. Эта мера должна стабилизировать внутренние цены.

Минсельхоз РФ до 1 июля приостановил экспорт пшеницы, ржи, меслина (смесь пшеницы и ржи), ячменя и кукурузы. Этот запрет не касается вывоза зерна в страны Евразийского экономического союза.

«26 апреля 2020 года нетарифная квота на экспорт зерна из России в размере 7 млн тонн, которая была установлена с 1 апреля текущего года, выбрана в полном объеме», — говорится в сообщении министерства.

В конце марта правительство приняло постановление о введение квоты на ряд зерновых культур. Объем — семь миллионов тонн.

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