Россия приостановила экспорт зерна для стабилизации цен
Российским сельхозпроизводителям не будут выдавать декларации для экспорта зерна. Эта мера должна стабилизировать внутренние цены.
Минсельхоз РФ до 1 июля приостановил экспорт пшеницы, ржи, меслина (смесь пшеницы и ржи), ячменя и кукурузы. Этот запрет не касается вывоза зерна в страны Евразийского экономического союза.
«26 апреля 2020 года нетарифная квота на экспорт зерна из России в размере 7 млн тонн, которая была установлена с 1 апреля текущего года, выбрана в полном объеме», — говорится в сообщении министерства.
В конце марта правительство приняло постановление о введение квоты на ряд зерновых культур. Объем — семь миллионов тонн.ПромышленностьАгропромОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым