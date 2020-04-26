Водитель «скорой» рассказал о работе с зараженными коронавирусом: «Сказали, что мы не в зоне риска»

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Водитель скорой помощи из Старого Оскола Белгородской области рассказал об условиях работы в период распространения коронавируса. Видео появилось на Youtube.

«Мы слышим по телевидению: всё в шоколаде, всё от и до подготовлено, всё финансово обеспечено. У нас 25 % автомобилей стоят в калашном ряду, потому что нету денег на техосмотр, на страхование, на запчасти», — сказал он.

Мужчина рассказал, что он и его коллеги получают по одной маске на одну смену. По его словам, перчатки им стали выдавать только недавно.

Также водитель пояснил, что у него не брали тест на коронавирус. У врачей брали один за три недели.

«Сказали, что мы не в зоне риска, водители», — отметил он.

Также мужчину возмутили претензии граждан, которые считают, что за стимулирующие выплаты, о которых было много разговоров, работники скорой помощи должны едва ли не носить всех обратившихся к ним на руках.

«Мы деньги никакие не получаем, я вам точно говорю. Мы с голым забрало ездим по коронавирусу. Если считает министр здравоохранения, что одной маски достаточно, то, может, такие стандарты. Меня берет сомнение. Если я хоть на йоту соврал, пусть мною занимаются (власти)»,- говорит водитель.

Через несколько дней этот водитель в новом видео рассказал, что ему и его коллегам выдали защитные костюмы, маски и перчатки. Также он отметил, что его не уволили за предыдущее обращение.