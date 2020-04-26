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Татарский комик снял скетч о коронавирусе и сериале «Зулейха открывает глаза»

03:38, 26.04.2020
Татарский комик снял скетч о коронавирусе и сериале «Зулейха открывает глаза»
Фото: instagram.com/sharapovramil / скриншот

Татарский комик Рамиль Шарапов выложил короткое видео, в котором весело обыграл обилие новостей о пандемии коронавируса и сериале «Зулейха открывает глаза».

В скетче он изображает патриархального татарского мужчину, разговаривающего с женой.

«Включаешь телевизор, там то про Зулейху, то про коронавирус. То Зулейха, то коронавирус. Значит, Зулейха сейчас закончится. Когда уже коронавирус закончится? Путин не говорил, когда он карантин собирается снять?» — произносит герой Шарапова.

ОбществоКультура Татарстан
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