Татарский комик снял скетч о коронавирусе и сериале «Зулейха открывает глаза»

Татарский комик Рамиль Шарапов выложил короткое видео, в котором весело обыграл обилие новостей о пандемии коронавируса и сериале «Зулейха открывает глаза».

В скетче он изображает патриархального татарского мужчину, разговаривающего с женой.

«Включаешь телевизор, там то про Зулейху, то про коронавирус. То Зулейха, то коронавирус. Значит, Зулейха сейчас закончится. Когда уже коронавирус закончится? Путин не говорил, когда он карантин собирается снять?» — произносит герой Шарапова.