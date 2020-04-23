Историк о сериале «Зулейха открывает глаза»: «Неслучайно его запустили под 9 мая»

Историк Андрей Фурсов высказал мнение о том, что нашумевший сериал «Зулейха открывает глаза» неслучайно запустили в эфир в преддверии 9 мая.

По его мнению, это делалось для того, чтобы показать, что в Великой Отечественной войне выиграл «вот этот совершенно отвратительный режим».

Фурсов подчеркнул, что в сериале показаны карикатурные красноармейцы.

«Если бы это какие-то американцы сняли, было бы понятно, но сняли не американцы, как говорится, «похуже Мамая будут свои». Удивительно, что дают на это деньги. Потом мы удивляемся, почему же в Праге сносят памятник Коневу. А мы сами что делаем?», — задался вопросом историк.

Также Фурсов посчитал «плевком людям в лицо» показ сцены, где на расстрел вызывают людей с именами и фамилиями уважаемых мусульманских деятелей.

«...Один из них особо яркий — где Зулейха не «открывает глаза», а, простите, «раздвигает ноги», потому что там показан секс в мечети. То есть получается люди, которые создали эту антисоветскую поделку, оскорбили не только «левых», коммунистов, но и мусульман», — говорит Фурсов.