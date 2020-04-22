В 21 российском регионе внедрят платформу для выдачи цифровых пропусков

Платформа для выдачи цифровых пропусков будет внедрена в 21 российском регионе.

Напомним, что сейчас цифровые пропуска действуют в Татарстане,а также в Москве, Московской области.

Система будет работать на базе мобильного приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус», которое уже используют в Подмосковье.

В рамках первой очереди внедрения к федеральной платформе подключатся семь регионов Центрального федерального округа — Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области.

Со следующей недели систему внедрят в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа, сообщает пресс-служба Минкомсвязи РФ.