Силуанов выделил Татарстан в числе регионов, освоивших федеральные субсидии

Министр финансов РФ Антон Силуанов выделил Татарстан в числе регионов, освоивших федеральные субсидии.

«Ряд регионов обеспечили высокий уровень контрактации и использования ресурсов мартовской дотации, причем не просто перечислили эти средства медицинским учреждениям, а приняли и оплатили уже готовое медицинское оборудование», — сказал он, уточнив, что речь идет о Татарстане, Дагестане, Нижегородской области и Чечне.

Силуанов отметил, что российские регионы освоили только 71,5% перечисленного еще в марте первого транша субсидий на создание дополнительных койко-мест в больницах для пациентов с коронавирусом, передает «РИА Новости».

По словам главы Минфина, перечислили средства медицинским организациям — и федеральный центр не видит, на что идут эти деньги, и не может оценить эффективность расходов.