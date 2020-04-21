Экс-чиновницу в Татарстане заподозрили в передаче более 7,2 млн бюджетных денег

СК РФ по РТ возбудил пять уголовных дел о превышении полномочий в отношении 61-летней бывшей начальницы отдела жилищной политики исполнительного комитета Черемшанского муниципального района.



Напомним, по версии следствия, в мае 2016 года женщина, зная об отсутствии оснований у жительницы Черемшанского района для участия в федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014—2017 годы», незаконно внесла ее в соответствующий список участников и реестр, после чего та получила социальную выплату на сумму более 2 млн рублей.

Позже было установлено, что в 2016—2018 годах экс-чиновница также внесла в списки участников программы еще пять человек, которые в результате ее действий получили незаконные выплаты на общую сумму более 7,2 млн рублей.



Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СК РФ по РТ.