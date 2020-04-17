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В России приступили к доклиническим испытаниям вакцин от коронавируса

16:14, 17.04.2020
В России приступили к доклиническим испытаниям вакцин от коронавируса
Фото: pixabay.com

В России приступили к доклиническим испытаниям вакцин от коронавируса, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Уже приступили к тестированиям доклиническим. Идет подготовка протокола для клинических испытаний», — заявил он, добавив, что уже есть обнадеживающие результаты.

Ранее сообщалось, что пять препаратов от коронавируса находятся на клинических испытаниях.

ОбществоМедицина
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