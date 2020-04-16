Мишустин поручил передать «Гидроксихлорохин» больницам, лечащим COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился бесплатно передать больницам, занимающимся лечением больных коронавирусной инфекцией, препарат «Гидроксихлорохин».
Таким образом российские власти разрешили использовать антималярийный препарат для лечения коронавируса.
Документ предписывает Росздравнадзору следить за эффективностью и безопасностью «Гидроксихлорохина».
Препарат не зарегистрирован в России. Его поставили в качестве помощи власти Китая. Они завезли в РФ почти 70 тысяч упаковок медикамента.
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