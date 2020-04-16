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Мишустин поручил передать «Гидроксихлорохин» больницам, лечащим COVID-19

20:45, 16.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Мишустин поручил передать «Гидроксихлорохин» больницам, лечащим COVID-19
Фото: government.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился бесплатно передать больницам, занимающимся лечением больных коронавирусной инфекцией, препарат «Гидроксихлорохин».

Таким образом российские власти разрешили использовать антималярийный препарат для лечения коронавируса.

Документ предписывает Росздравнадзору следить за эффективностью и безопасностью «Гидроксихлорохина».

Препарат не зарегистрирован в России. Его поставили в качестве помощи власти Китая. Они завезли в РФ почти 70 тысяч упаковок медикамента.

ОбществоМедицина
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