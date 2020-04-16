В Татарстане за первый квартал купили 2 люксовых автомобиля

По итогам первого квартала 2020 года в Татарстане купили два люксовых автомобиля. Об этом сообщает «Автостат».

На первом месте по продажам оказалась Москва — 178 автомобилей. Далее идут Подмосковье (36), Санкт-Петербург (28), Краснодарский край (15), Свердловская область (6). По три люксовых машины купили жители Красноярского края, Ростовской и Рязанской областей, по две — Нижегородской и Саратовской областей, Коми. Еще в 17 субъектах приобретено по одному автомобилю

В целом в первом квартале 2020 года жители России приобрели 297 новых автомобилей сегмента Luxury, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (269). Из них 129 автомобилей Mercedes-Benz Maybach S-Class, 66 — Bentley, 40 — Rolls-Royce, 34 — Lamborghini, 22 — Maserati, 4 — Ferrari, 2 — Aston Martin.

Ранее Татарстан занял седьмое место среди регионов РФ по числу люксовых автомобилей. На 1 января 2020 года их насчитывалось 127 штук.