В Казани на маршруты вышла почти половина всех автобусов

На ежедневном заседании казанского штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции сообщили о постепенном увеличении пассажиропотока в общественном транспорте.

Если 14 апреля в Казани общественный транспорт перевез 194,3 тыс. пассажиров, то в среду их количество увеличилось до более 198 тыс. Это потребовало увеличить количество подвижного состава автобусов до 436 единиц, передает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что в Казани время ожидания автобусов днем увеличилось до 35 минут.