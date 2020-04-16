Новости общества

19:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани на маршруты вышла почти половина всех автобусов

15:55, 16.04.2020
В Казани на маршруты вышла почти половина всех автобусов
Фото: realnoevremya.ru

На ежедневном заседании казанского штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции сообщили о постепенном увеличении пассажиропотока в общественном транспорте.

Если 14 апреля в Казани общественный транспорт перевез 194,3 тыс. пассажиров, то в среду их количество увеличилось до более 198 тыс. Это потребовало увеличить количество подвижного состава автобусов до 436 единиц, передает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что в Казани время ожидания автобусов днем увеличилось до 35 минут.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров