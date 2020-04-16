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Дачники просят Минниханова увеличить число пропусков: «Останемся без урожая»

08:57, 16.04.2020 1
Дачники просят Минниханова увеличить число пропусков: «Останемся без урожая»
Фото: torange.biz

В «Инстаграме» Рустама Минниханова дачники просят увеличить им число поездок на загородные участки. Из-за введенных ограничений люди боятся остаться без урожая, который в кризис очень помогает экономить на продуктах.

«Как можно за два раза в неделю все посадить на даче? Необходимо регулярно и поливать и проверять, что все в порядке. Верните, пожалуйста, обратно возможность ездить на дачу», — пишут в комментариях.

«Чем садоводы обидели руководство? Сезон открылся. Очень много подготовительных работ. Мало того, что выезжая на дачи вдоль железной дороги Зеленый Дол — Казань, мы вынуждены выезжать около 8.00, а вернуться можем только после 17.00 (в промежутке все электрички отменены), так еще и сократили число выездов в сады! Просим снять ограничения на выезды в сады, огороды и дачи», — возмущаются пользователи.

Напомним, что на дачу можно ездить всего два раза в неделю.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:52
    Поддерживаю дачников.
    Другое дело, что под видом дачников масса бездельников просто катается по дорогам - но это уже проблемы разных начальников, а не дачников.
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