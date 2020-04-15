В Сети появился фейк о раздаче продуктовых наборов пожилым

В мессенджерах начал распространяться новый фейк. На этот раз мошенники предлагают пожилым людям позвонить по неизвестным телефонам для получения продуктовых наборов.

Мошенники заявляют, что это бесплатная российская акция по раздаче 14 наименований консервов, масла и круп.

«По продуктовым наборам для людей возраста 65+ звоним 8800200**** единый номер .

Ждать ответа минут 5, не переживайте, отвечают... приготовьтесь ответить ФИО, адрес полный, возраст, номер телефона... и приготовьте ручку записать ваш номер в очереди. Все, кому за 65 звоните. Счастливо!» — гласит сообщение (орфография и пунктуация сохранены, — прим. ред.) .

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в РТ официально опроверг данную информацию. Звонить по телефонам и сообщать о себе какие-либо данные ни в коем случае нельзя. Пожилым людям необходимо пользоваться помощью волонтеров для покупки продуктов на самоизоляции.