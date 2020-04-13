Российский туризм ждет окончания режима самоизоляции

Мир постепенно отходит от пандемии коронавируса COVID-19. В разных странах фиксируется преодоление пика заболеваемости, обсуждается ослабление строгих мер по предупреждению распространения коронавируса. Российские визовые центры и туристические агентства готовятся к возвращению к обычной жизни.

С начала усиленного санитарно-эпидемиологического режима в связи с пандемией коронавируса COVID-19 российские визовые центры разных стран полностью приостановили операционную деятельность. Но уже сегодня говорят о том, что сразу после окончания режима самоизоляции начнут прием документов на оформление виз.

Так в сервисно-визовом центре Испании Санкт-Петербурга в неформальной беседе пояснили: прием документов начнется вне зависимости от состояния эпидемиологической обстановки в стране назначения. Об этом же сообщили руководители визовых центров Италии, Германии, Греции. К работе готовы приступить и туристические агентства: многие путешественники оформляют поездки именно у них. Нужно лишь дождаться окончания режима самоизоляции.

К слову, многие из сервисно-визовых центров пошли навстречу клиентам в отношении выданных ранее виз. Например, те, кто получил краткосрочную Шенгенскую визу в Испанию, могут перенести свою поездку и подать новое заявление на изменение сроков действия визы. Заявители должны будут подать все документы, подтверждающие новую поездку. Консульский сбор за рассмотрение взиматься не будет. Подобные меры введены многими консульствами.

Воспользоваться правом заграничной поездки смогут все желающие уже в самое ближайшее время, говорят эксперты. Правительство Австрии объявило о поэтапном возвращении страны к нормальной жизни. Италия говорит о снижении уровня заболеваемости. В Китае впервые за четыре месяца снизилась смертность и выросло число выздоровевших. По словам экспертов, в высоких кабинетах уже обсуждается вопрос об открытии границ для иностранных граждан.

По неофициальным данным, первыми для приема документов откроются сервисно-визовые центры Греции и Италии в Москве, Испании в Санкт-Петербурге, Германии в Екатеринбурге. Российские сервисно-визовые центры сейчас ждут окончания режима самоизоляции, чтобы начать прием документов на оформление виз.