В Татарстане создадут оперативный центр под руководством Фарида Абдулганиева

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Бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев провел онлайн-встречу с 10 предпринимателями из Казани, Нижнекамска, Набережных Челнов, Зеленодольска.

Как рассказала «Реальному времени» руководитель инициативной группы «Бизнес в опасности» Юлия Смайылова, бизнесмены просили ввести единовременные выплаты по вынужденной безработице за период самоизоляции, предоставить налоговые каникулы на полгода и заморозить арендные платежи.

В итоге представители власти и бизнеса договорились создать оперативный центр под руководством Фарида Абдулганиева, в который войдут эксперты из республиканских министерств и ведомств, а также предприниматели. Он должен приступить к работе в понедельник.

Подробнее о встрече — в материале «Реального времени».