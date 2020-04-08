Татарстан вошел в десятку регионов по корпоративным банкротствам

Фото: Максим Платонов

Затишье перед бурей: в первом квартале компании в Татарстане сбавили темпы банкротств

Татарстан вошел в десятку регионов, где с начала года обанкротилось больше всего компаний — республика находится на 7-м месте по этому показателю. Это следует из данных сервиса «Федресурс» за январь — март 2020 года. Всего в России за этот период суды вынесли решения об открытии конкурсного производства в 2 607 компаниях, в Татарстане таких решений вынесено 62.

На первом месте по банкротствам юрлиц традиционно оказалась Москва с 541 случаем, далее идут Московская (187 случаев) и Свердловская области (78 случаев). В десятку вошел и Башкортостан (47 случаев).

При этом по России в целом и по большинству регионов количество банкротов за период снизилось по сравнению с прошлым годом, в некоторых случаях — довольно сильно. По стране снижение составило 11,2%, в Татарстане — на 18,4%. Сразу в нескольких десятках регионов (в том числе в Башкортостане) банкротств за первый квартал год к году стало меньше на треть, в Магаданской и Амурской областях — более чем на две трети, в республике Тыва — вдвое.

Но кое-где юрлица все-таки стали чаще выходить на банкротства. В Марий Эл за три месяца 2020 года количество банкротств год к году выросло на 50%, в Ингушетии отметили двукратный рост, в Севастополе — аж на 400%. Но и тут дьявол кроется в деталях: в абсолютных числах это совсем немного: в Марий Эл речь идет о четырех и шести случаях соответственно, в Севастополе — об одном и пяти случаях, в Ингушетии — об одном и двух случаях.

— Снижение объема компаний, признанных банкротами в первом квартале, можно связать с ожиданием надвигающегося экономического кризиса и акцентом на решение внутренних проблем компаний, процессуальным и банкротным мораторием (03.04.20 — 03.10.20). Рынок замер в ожидании коллапса и массовых банкротств, которые, по многим прогнозам, наступят в 4-м квартале 2020 года, — прокомментировал «Реальному времени» ситуацию Владимир Ефремов, партнер юридической компании «Арбитраж.ру».

Кредиторы получают только 4,4% от того, что им задолжали



В первом квартале 2020 года выросло число сообщений кредиторов о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве юридических лиц — на 17,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сами должники сообщали о таких намерениях на 17% чаще, чем в первом квартале 2019 года.



Как следует из данных «Федресурса», чаще всего в России процедуры банкротства компаний инициируют кредиторы — в 74,1% случаев за первый квартал 2020 года. На втором месте — налоговые органы (17,2% случаев), далее — сами должники (8,2%), а следом идут их работники (0,5%). Год от года это соотношение меняется в пределах нескольких процентов.

Что же касается эффективности процедур банкротства, то кредиторы российских компаний по итогам процедур банкротства компаний в 1 квартале 2020 года получили 4,4% своих требований — 16,4 из 368,9 млрд рублей. Это скромный процент, но даже он лучше, чем в аналогичном периоде прошлого года — 3,9%, или 17,6 из 454,3 млрд рублей.

Ни с чем остались кредиторы в 62,9% дел (годом ранее было 63,1%). Имущество, по данным об инвентаризации, отсутствовало у 39,9% должников (в прошлом году — 38,5%).

Что же касается эффективности процедур банкротства, то кредиторы российских компаний по итогам процедур банкротства компаний в 1-м квартале 2020 года получили 4,4% своих требований — 16,4 из 368,9 млрд рублей. Фото Максима Платонова

Также «Федресурс» приводит данные по другим применяемым в России процедурам несостоятельности — таких решений по сравнению с тремя месяцами 2019 года тоже стало меньше. Наблюдение ввели в 2 124 компаний, на 14,9% меньше, чем годом ранее (в Татарстане — 67 случаев введения наблюдения, падение на 26,3%). Внешнее управление в России вводят гораздо реже, за три месяца этого года суды вынесли 37 таких решений (на 22,9% меньше, чем в тот же период 2019 года).

Исключение составляет еще более редкая процедура финансового оздоровления: ее стали применять аж в девять раз чаще. Но речь идет всего о десяти решениях по всей России. Одно из них — в Татарстане, в отношении одной из компаний ГК «Инвэнт».

Александр Артемьев