В Татарстане не зафиксировано новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в Татарстане не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
По данным федерального штаба, в республике зафиксирован 41 случай заболевания COVID-19. Вылечились 6 человек. Ни одного умершего по-прежнему нет.
Напомним, что за воскресенье в республике подтвердились сразу 16 случаев.
В целом по России за сутки коронавирус был обнаружен еще у 1 154 человек. Всего в стране отмечено 7 497 случаев заражения. Выздоровели 494 пациента. Количество умерших достигло 58 человек.ОбществоМедицина Татарстан
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