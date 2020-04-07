В Татарстане не зафиксировано новых случаев коронавируса

Фото: стопкоронавирус.рф / скриншот

За прошедшие сутки в Татарстане не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По данным федерального штаба, в республике зафиксирован 41 случай заболевания COVID-19. Вылечились 6 человек. Ни одного умершего по-прежнему нет.

Напомним, что за воскресенье в республике подтвердились сразу 16 случаев.

В целом по России за сутки коронавирус был обнаружен еще у 1 154 человек. Всего в стране отмечено 7 497 случаев заражения. Выздоровели 494 пациента. Количество умерших достигло 58 человек.