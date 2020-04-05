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Мэрию Уфы обвинили в применении сильнодействующих средств из-за пьяных свиристелей

05:27, 05.04.2020
Мэрию Уфы обвинили в применении сильнодействующих средств из-за пьяных свиристелей
Фото: facebook.com

Житель Уфы предположил, что в городе начали использовать сильные средства дезинфекции, что привело к смерти птиц.

Так, член Общественной палаты Уфы Искандар Бахтияров опубликовал в «Фейсбуке» фотографию свиристелей, лежащих на асфальте.

В мэрии города объяснили, что птицы в Уфе не умерли. Свиристели клевали забродившую рябину и опьянели.

«Это не гибель птиц, а опьянение», — сообщил «Интерфаксу» сотрудник пресс-службы мэрии.

ОбществоВластьПроисшествия Башкортостан
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