Мэрию Уфы обвинили в применении сильнодействующих средств из-за пьяных свиристелей

Житель Уфы предположил, что в городе начали использовать сильные средства дезинфекции, что привело к смерти птиц.

Так, член Общественной палаты Уфы Искандар Бахтияров опубликовал в «Фейсбуке» фотографию свиристелей, лежащих на асфальте.

В мэрии города объяснили, что птицы в Уфе не умерли. Свиристели клевали забродившую рябину и опьянели.

«Это не гибель птиц, а опьянение», — сообщил «Интерфаксу» сотрудник пресс-службы мэрии.