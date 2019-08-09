Строительством онкодиспансера в Челнах займется подрядчик казанского зоопарка
ГИСУ РТ подвело итоги аукциона по определению подрядчика строительства филиала республиканского онкодиспансера в Набережных Челнах. Возведением объекта займется ООО «Евростройхолдинг+».
Согласно сообщению на сайте госзакупок, компания стала единственным участником электронного аукциона. Таким образом, работы будут выполнены за 279,1 млн рублей.
Напомним, что «Евростройхолдинг+» выступает субподрядчиком строительства новой территории казанского зооботсада «Река Замбези». Также застройщик возводит собор Казанской иконы Божией Матери и ремонтирует театр оперы и балета имени Мусы Джалиля и театр им. Карима Тинчурина.Недвижимость Татарстан
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