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Строительством онкодиспансера в Челнах займется подрядчик казанского зоопарка

15:52, 09.08.2019
Строительством онкодиспансера в Челнах займется подрядчик казанского зоопарка
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ГИСУ РТ подвело итоги аукциона по определению подрядчика строительства филиала республиканского онкодиспансера в Набережных Челнах. Возведением объекта займется ООО «Евростройхолдинг+».

Согласно сообщению на сайте госзакупок, компания стала единственным участником электронного аукциона. Таким образом, работы будут выполнены за 279,1 млн рублей.

Напомним, что «Евростройхолдинг+» выступает субподрядчиком строительства новой территории казанского зооботсада «Река Замбези». Также застройщик возводит собор Казанской иконы Божией Матери и ремонтирует театр оперы и балета имени Мусы Джалиля и театр им. Карима Тинчурина.

Недвижимость Татарстан
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