Турниры Winstrike Cup по CS:GO отложены на неопределенный срок

Слот победителя Winstrike Cup в закрытые СНГ квалификации к BLAST Premier Spring Showdown разыграют в рамках дополнительной открытой квалификации, которая пройдет в апреле.



В связи с непростой эпидемиологической обстановкой онлайн-квалификации Winstrike Cup, LAN-турниры в 15 регионах России и финал в Москве отменены. Проведение LAN-турниров и финала в ближайшее время не представляется возможным ввиду действующих ограничений на массовые мероприятия и работу досуговых учреждений.

Вариант переноса лиги в онлайн не рассматривался, так как в основе идеи Winstrike Cup — предоставить игрокам равные условия и топовое оборудование по единым стандартам сети Winstrike и её партнеров.

Новые даты проведения Winstrike Cup будут анонсированы, как только ситуация нормализуется. Организаторы рассчитывают, что смогут продолжить лигу в осеннем сезоне или даже раньше.

Победитель Winstrike Сup должен был пройти в закрытые СНГ отборочные на международный турнир BLAST Premier Spring Showdown и сыграть онлайн с сильнейшими командами в регионе. В связи с приостановкой любительской лиги освободившийся слот будет разыгран в ходе дополнительной открытой онлайн-квалификации в формате “Last Chance”. В ней примут участие 8 лучших команд, не занявших первые места по итогам трех открытых квалификаций.

В открытых квалификациях командам будут присуждаться очки в зависимости от занятого командой места:

5-8 места = 1 очко

3-4 места = 2 очка

2 место — прямой инвайт в квалификацию “Last Chance”.

5 команд, набравших большее количество очков, проходят в онлайн-квалификацию “Last Chance”.

Актуальное расписание ближайших СНГ квалификаций к BLAST Premier Showdown:

— вторая квалификация 28-29 марта;

— третья квалификация 4-5 апреля;

— четвертая квалификация в формате “Last Chance” 23-26 апреля.

Самые интересные и напряженные противостояния будут транслироваться на канале winstrike_tv.

Полный состав участников закрытых СНГ квалификаций к BLAST Premier Showdown:

forZe (приглашение)

Winstrike (приглашение)

Team Spirit (приглашение)

Virtus.pro (приглашение)

1win (победитель первой открытой квалификации)

Победитель второй открытой квалификации

Победитель третьей открытой квалификации

Победитель дополнительной открытой квалификации “Last Chance”

Следить за матчами закрытых СНГ квалификаций можно будет в конце мая на канале winstrike_tv. Трансляцию отборочных будет вести студия Maincast.