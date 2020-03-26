Ночной пожар в промзоне Нижнекамска произошел на заводе «Татнефти»

Пожар, произошедший этой ночью в промзоне Нижнекамска, имел место на заводе «Нижнекамсктехуглерод», который входит в структуру «Татнефти». Информацию об этом «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе компании.

— На сырьевом участке НКТУ произошла нештатная ситуация, связанная с возгоранием насоса. Инцидент был оперативно ликвидирован и не повлиял на поставку продукции потребителям. Пострадавших и потерпевших нет. Экологических последствий данная ситуация не имеет, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, о пожаре стало известно этим утром из сообщения ГУ МЧС по Татарстану. По данным ведомства, горело отдельно стоящее здание, площадь пожара составила 60 кв. метров. К тушению привлекались 66 человек и 21 единица техники.

В МЧС также подтверждали, что инцидент не повлиял на функционирование объекта и не создавал экологических последствий. Пострадавших в результате пожара не было.