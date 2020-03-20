Рассылка фейка о коронавирусе обошлась жительнице РТ в 30 тысяч

Жительница Нижнекамска получила штраф в размере 30 тысяч рублей за распространение фейка о закрытии города на карантин из-за коронавируса.

Женщина отправила нескольким своим знакомым голосовое сообщение о том, что город закроют на карантин. После того как она узнала о том, что ее сообщение рассылается в мессенджере по различным чатам, она сообщила знакомым, что это неправда. Однако от ответственности это ее не спасло. За злоупотребление закона о свободе СМИ она получила штраф.

Ранее «Реальное время» сообщало, что фейки и слухи распространяются по Казани быстрее, чем коронавирус. Министерство внутренних дел Татарстана призвало жителей и гостей республики не нагнетать обстановку.

