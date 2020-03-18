В Казанском зоопарке новорожденную антилопу гну подселили к козлятам

В начале марта в Казанском зоопарке родилась антилопа гну. Из-за отказа матери кормить детеныша малышку пришлось подселить к козлятам.

Пока сотрудники зоопарка зовут новорожденную Бу, сообщается на сайте мэрии Казани.

«Сначала мы пробовали давать малышке детскую молочную смесь, но она отказывалась от нее. Мы проконсультировались с ветеринарами и специалистами московского, алма-атинского и красноярского зоопарков, выяснилось, что методы кормления у всех разные. Мы предпочли перевести новорожденную на козье молоко — оно нравится Бу, она хорошо его переносит, никаких проблем с пищеварением нет», — рассказала заведующая отделом копытных животных зоопарка Татьяна Буслова.

По ее словам, пока маленькая антилопа живет в старой части зоопарка вместе с козлятами, у которых она должна научиться есть сено.

Ближе к лету она вместе с матерью сможет предстать перед посетителями в своем обычном вольере.