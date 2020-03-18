Следком просит ареста замглавы МЧС Татарстана

В Приволжский райсуд Казани поступило ходатайство об аресте 57-летнего заместителя главы МЧС Татарстана Ильхама Насибуллина. Накануне он был задержан в качестве подозреваемого по делу об афере на 162 млн рублей.



Расследование дела поручено сотрудникам 4-го отдела Следкома по РТ, в частности следователю Дмитрию Линевичу, который вел дело главы банка «Спурт» Евгении Даутовой.

Материалов об избрании меры пресечения двум другим фигурантам дела — директору ООО «ОДС» и его заму, пока не поступало, передает журналист «Реального времени».

Напомним, по версии следствия, подконтрольная неустановленным должностным лицам ОДС на протяжении семи лет дублировала функции государственной «Поисково-спасательной службы РТ при МЧС республики», причем услуги коммерческой компании потенциально опасным предприятиям навязывали, намеренно занижая степень их готовности к ЧС при проверках.