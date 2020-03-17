Следком Татарстана подозревает в превышении полномочий психиатра Балтасинской ЦРБ
Арский отдел республиканского управления СКР возбудил уголовное дело в отношении 58-летнего врача-психиатра Балтасинской ЦРБ. Он подозревается в превышении должностных полномочий.
По предварительной версии, с мая по сентябрь 2019 года врач выдавал заключения получающим права как сотрудник частной клиники. При этом он пользовался базой данных Балтасинской ЦРБ, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.
Ущерб больнице оценивается более 64 тысяч рублей.Общество Татарстан
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