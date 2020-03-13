Телеграм-каналы и СМИ сообщили о смерти Ирека Миннахметова

Фото: Максим Платонов

Умер бывший глава «Татмедиа» и экс-гендиректор гендиректор «Татспиртпрома» Ирек Миннахметов, сообщили телеграм-каналы «Еду в Татарстан» и «Неудаща».Ему было 39 лет.

По предварительной информации, у него оторвался тромб.

«Реальное время» пока не располагает подтверждением этих сообщений.

Как сообщает «Татар-информ» со ссылкой на руководителя пресс-службы «Татспиртпрома» Марину Коновалову, Миннахметову стало плохо во время занятий в тренажерном зале. Его экстренно госпитализировали в РКБ, но врачи не смогли спасти его.

Ирек Миннахметов родился 25 декабря 1980 года в Казани. Закончил Казанский государственный финансово-экономический институт и юридический факультет Казанского государственного университета им. Ленина (2008). В 2010–2012 годах был заместителем генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Татспиртпром», в августе-октябре 2012 года — гендиректором ОАО «Татмедиа», в 2012-2015 года — главой республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

В январе 2020 года Ирек Миннахметов покинул пост гендиректора «Татспиртпрома» в связи с переходом на новую работу. В этой должности он работал с с января 2015 года.