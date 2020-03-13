Как магазины заработали на гендерных праздниках в Казани

Фото: Олег Тихонов

Казанцы в длинные выходные занялись ремонтом своих автомобилей в День защитников Отечества и покупкой ювелирных украшений в Международный женский день. Об этом говорят данные «Яндекс.Кассы».

Аналитики сервиса сравнили данные о платежах казанцев в выходные 22—24 февраля, 7 — 9 марта и в обычные выходные. Выяснилось, что 22—24 февраля оборот интернет-магазинов автотоваров вырос в 7,7 раза. При этом средний платеж увеличился в 6,5 раза (до 10 517 рублей). Также вырос спрос на бытовую технику и спортивные товары.

В Международный женский день традиционно особой популярностью пользовались цветы — оборот магазинов вырос в 14 раз, а средний чек за букет увеличился на 78%. Популярностью пользовались магазины электроники и бытовой техники, ювелирные интернет-магазины.

