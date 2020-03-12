Экс-глава «Заинского сахара» получил условный срок за растраты

Сегодня Заинский горсуд вынес приговор по делу о массовых хищениях ОАО «Заинский сахар». Условные сроки получили все семь подсудимых во главе с бывшим гендиректором предприятия Шамилем Мингазовым, при этом последний оправдан по восьми из 10 эпизодов, сообщили «Реальному времени» в Заинском суде.



Бывший топ-менеджер агропредприятия Мингазов приговорен к 4,5 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Председательствующий по делу судья Рустем Хакимов признал его виновным лишь по двум эпизодам растраты в особо крупном размере — с созданием на предприятии излишков сахарного песка и патоки и продажей их на сторону. При этом в ходе судебного следствия, ущерб от хищений сахарного песка снизился со 116 до 45 млн рублей.

Суд оправдал Мингазова по обвинению в растрате средств с арендой двух снегоходов и мотолодки, легализации доходов и шести эпизодам коммерческих взяток от российского представителя британского холдинга Ventogreen Solutions LLP. Согласно приговору, уголовное дело в части коммерческого подкупа должно было возбуждаться по заявлению руководства компаний.

Примечательно, что в ходе предварительного следствия «сахарный генерал» полностью признавал вину по всем статьям и даже был готов на рассмотрение дела в особом порядке. В суде его позиция поменялась.

Бывший зам гендиректора по коммерции Сагидулла Халиуллин за участие в растратах песка и патоки получил 4 года условно с таким же испытательным сроком, экс-замначальника отдела коммерции Ирина Тычкова — 3 года условно с испытательным сроком 2 года.

Суд оправдал бывших главного технолога предприятия Любовь Чукавину и начальника цеха упаковки и пошива мешков Валентину Никишину по эпизоду с патокой и наказал за хищения сахарного песка 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Седьмая фигурантка дела — экс-кладовщик патоки Галина Слободина наказана двумя годами условно с испытательным сроком в полтора года.

В прениях гособвинитель запрашивал для Мингазова и Халиуллина реальные сроки.