Клишас назвал сроки ответа КС по поправке об обнулении президентских сроков

Конституционный суд РФ должен рассмотреть президентский запрос о соответствии поправки депутата Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков в Конституцию в течение семи дней после его получения, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«В законе о поправке все это предусмотрено. Конституционный суд не позднее семи дней со дня направления запроса президентом обязан дать заключение», — передает его слова «РИА Новости».

Вчера депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести в законопроект о поправках в Конституцию поправку об обнулении президентских сроков. Президент России Владимир Путин допустил такой вариант, однако подчеркнул, что законность этого предложения должен проверить Конституционный суд РФ.

Напомним, сегодня Совет Федерации одобрил закон об изменениях в Основной документ страны. В числе поправок — возможность действующему президенту баллотироваться на новый срок в 2024 году.

