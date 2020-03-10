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Роструд напомнил о графике длинных выходных в мае

09:05, 10.03.2020 Сюжет:  75-летие Великой Победы
Роструд напомнил о графике длинных выходных в мае
Фото: realnoevremya.ru /Максим Платонов

Замглавы Роструда Иван Шкловец напомнил, что первая половина мая обозначена двумя отрезками длинных выходных. Россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9-го по 11-е.

«В связи с празднованием Дня весны и труда (1 мая) россияне будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно», — передает слова чиновника «РИА Новости».

Далее последует короткая рабочая неделя с 6 по 8 мая. После чего россиян ожидают выходные уже связанные с 9 Мая. Отдыхать в честь Дня Победы они будут до 11 мая.

«Так как 30 апреля и 8 мая являются предпраздничными рабочими днями, то их продолжительность сокращается на один час», — уточнил замглавы Роструда.

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