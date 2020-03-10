Роструд напомнил о графике длинных выходных в мае
Замглавы Роструда Иван Шкловец напомнил, что первая половина мая обозначена двумя отрезками длинных выходных. Россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9-го по 11-е.
«В связи с празднованием Дня весны и труда (1 мая) россияне будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно», — передает слова чиновника «РИА Новости».
Далее последует короткая рабочая неделя с 6 по 8 мая. После чего россиян ожидают выходные уже связанные с 9 Мая. Отдыхать в честь Дня Победы они будут до 11 мая.
«Так как 30 апреля и 8 мая являются предпраздничными рабочими днями, то их продолжительность сокращается на один час», — уточнил замглавы Роструда.Общество
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