Роструд напомнил о графике длинных выходных в мае

Замглавы Роструда Иван Шкловец напомнил, что первая половина мая обозначена двумя отрезками длинных выходных. Россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9-го по 11-е.

«В связи с празднованием Дня весны и труда (1 мая) россияне будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно», — передает слова чиновника «РИА Новости».

Далее последует короткая рабочая неделя с 6 по 8 мая. После чего россиян ожидают выходные уже связанные с 9 Мая. Отдыхать в честь Дня Победы они будут до 11 мая.

«Так как 30 апреля и 8 мая являются предпраздничными рабочими днями, то их продолжительность сокращается на один час», — уточнил замглавы Роструда.